Виталий Козловский назвал знаковую для него песню

Украинский певец Виталий Козловский заявил, что считает знаковой для себя свою песню под названием "Моє море".

Далеко не в каждую композицию удается так себя вкладывать, рассказал он во время чата на "Главреде".

"Знаковая она ("Моє море" — Ред.) потому, что буквально через пару месяцев ей исполнится год, но, спев ее на сотне концертов, я все равно продолжаю исполнять ее с особым трепетом и чувствами", — отметил артист.

Ранее Виталий Козловский говорил "Главреду", что спекулирует на своих "обнаженных прелестях", не только музыкой, но еще и словом, и "визуальными спецэффектами" завоевываем зрителя.