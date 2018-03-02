Модель plus size станцевала соблазнительный тверк в мини-бикини

Самая известная американская plus-size модель Эшли Грэм поразила юзеров выполнением тверка в мини-бикини.

Кадры с аппетитной Эшли в мини-бикини выложил журнал Sports Illustrated Swimsuits на своей странице в Instagram.

30-летняя Эшли не стесняясь потрясла соблазнительной попой перед камерой прямо на съемочной площадке во время съемок спецвыпуска журнала. На видео заметно, что атмосфера была веселой и непринужденной. В кадре Грэм танцует с еще одной девушкой.

Публикация от Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit)Фев 28, 2018 в 9:11 PST

Ранее Эшли Грэм похвасталась сексуальными фото в купальнике.