Модель plus size станцевала соблазнительный тверк в мини-бикини

Американская модель ошеломила фанов своими движениями.
Самая известная американская plus-size модель Эшли Грэм поразила юзеров выполнением тверка в мини-бикини.
Кадры с аппетитной Эшли в мини-бикини выложил журнал Sports Illustrated Swimsuits на своей странице в Instagram.
30-летняя Эшли не стесняясь потрясла соблазнительной попой перед камерой прямо на съемочной площадке во время съемок спецвыпуска журнала. На видео заметно, что атмосфера была веселой и непринужденной. В кадре Грэм танцует с еще одной девушкой.
Ранее Эшли Грэм похвасталась сексуальными фото в купальнике.