"Спасатель Малибу": Вика из "НеАнгелов" выложила фото в соблазнительном купальнике

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха, которая отдыхает в Египте, выложила новое фото, на котором она предстала в облегающем красном купальнике, который расстегнула в зоне декольте.

На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, Смеюха позирует на коленях и делает селфи на свой телефон.

"Весну встречаю в открытом море. Когда такая красота, тут без селфи не обойтись", - подписала фото звезда.

Поклонникам такой образ Вики напомнил "спасателей Малибу", другие же отметили потрясающую фигуру артистки.

"Ваааау! Спасатель Малибу", "Фигура потрясающая, умничка", "Викуся,бомбааа!!", "Это глянец, детка. Фотка-огоооннньььь", - писали юзеры.

Ранее Вика из "НеАнгелов" выложила пикантное фото с украинским ведущим.