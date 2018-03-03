"Мы попали в ТОП". "Время и стекло" презентовали клип на новый взрывной трек, видео

Популярная украинская группа "Время и стекло" 2 марта представила поклонникам клип на песню "Топ".

Фронтмены коллектива Надя Дорофеева и Алексей Завгородний в новой видеоработе демонстрируют поклонникам еще более стильные и запоминающиеся образы. Модное lyric-видео опубликовано на официальном канале группы в Youtube.

"Топ" - это хедлайнерский торт от "Время и Стекло", собранный из коржей наших популярных песен. Этот трек невозможно ни с чем перепутать. Даже, если разбудить человека ночью и поставить ему "Топ", он сразу поймет, что звучит "Время и Стекло" - рассказывает соавтор музыки Позитив.

"Мы вдвоем любим модные вещи и классные аксессуары. В наших образах всегда есть фишечки, которые становятся трендами, как наши треки и клипы. "Топ" - это песня о нас", - делится своими мыслями Дорофеева.

Напомним, клип группы на композицию "Тролль" стал седьмым в мире по количеству просмотров в Youtube.