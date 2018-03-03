Экс-"холостячка" впервые показала лицо своей маленькой дочери

Финалистка первого сезона украинского реалити "Холостяк", телеведущая и экс-участница группы Real O Яна Соломко впервые решилась показать поклонникам лицо дочки Киры.

"Девочки, много было вопросов, почему же я не показываю лицо доци. Я долго не хотела этого делать, возможно, из-за материнской интуиции... И вот в первый день весны я хочу поделиться с вами САМЫМ ЦЕННЫМ В СВОЕЙ ЖИЗНИ!!!", - написала на своей странице в Instagram Соломко.

Сейчас телеведущая с мужем и дочерью отдыхают в Доминиканской Республике.

До этого Соломко выкладывала множество фотографий с дочкой, но на всех она либо смотрела в сторону, либо ее фотографировали со спины.

Поклонники телеведущей в сотнях комментариев восторгались маленькой красавицей.

"Папина копия, а кудряшки мамины", "Ангелочек", "Лапочка", "Красотки", - восторгались юзеры.

Публикация от Яна Соломко (@yana.solo) Мар 1, 2018 в 10:42 PST

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