"Бил до бессознательности и скрылся от полиции": сын Памелы Андерсон избил своего отца

Бывший муж Памелы Андерсон Томми Ли обвинил собственного 21-летнего сына Брэндона Ли в избиении.

По сведению портала TMZ, драка отца с сыном произошла поздно вечером в понедельник в доме Томми.

Подтвердил нападение сына Томми фотографией в Instagram с разбитой губой, но вскоре удалил ее.

"Мое сердце разбито. Ты стараешься дать своим детям все, чего они только захотят, а взамен получаешь вот такое отношение. Хорошая работа, Брэндон. Замечательный сынок", - подписал фото барабанщик.

Портал сообщает, что Брэндон просто так не нападал на отца, он действовал в качестве самообороны, ведь его отец был слишком пьян.

Но Томми Ли возмутился такой информацией, и на своей странице в Twitter рассказал, что это его сын внезапно напал на него.

"Моя невеста вместе со мной были в постели, когда мой сын вбежал в комнату и напал на меня. Я попросил его покинуть дом, а он бил меня до бессознательности. Он убежал от полиции. Это правда", - сообщил Томми.

Hey @TMZ maybe get your facts straight before you go reporting bullshit. My fiancé and I were in bed when my son busted into the room and assaulted me. I asked him to leave the house and he knocked me unconscious. He ran away from the police. THAT'S the truth.