Дорофеева рассказала о единственном свидании с Позитивом

Надя Дорофеева и Позитив записали саундтрек "До зірок" к новому украинскому мультипликационному фильму "Украденная принцесса: Руслан и Людмила".

Участники группы "Время и Стекло" озвучили главных героев анимации – влюбленных Руслана и Милу. Подробности они рассказали в интервью Кате Осадчей для программы "Светская жизнь".

Ведущая спросила звезд, не трансформировались ли анимационные роли Нади и Позитива в реальную симпатию между исполнителями, ведь в студиях они проводят так много времени вместе в интимной обстановке.

"Мы действительно с Позитивом знакомы очень давно, еще до начала работы в группе "Время и Стекло" и у нас действительно было когда-то одно свидание. Но когда снимался клип на песню "До зірок", я впервые увидела Позитива в совсем другом амплуа. Он был в костюме, и он пел", - поделилась Дорофеева.

Саундтрек к мультфильму стал первой песней на украинском языке в репертуаре группы. Возможно, этот опыт певцы захотят продолжить.

"Лирика на украинском, мне кажется, лучшая и непревзойденная и я очень хочу еще медленную песню о любви на украинском языке", - прокомментировала певица.

Напомним, ранее участники группы "Время и Стекло" представили новый клип на песню "Топ", записанный в формате модного lyric-видео.