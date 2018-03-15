Вика из "НеАнгелов" показала фото с любимой племянницей

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" — певица Виктория Смеюха — выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует со своей любимой племянницей Лизой.

Сегодня, 15 марта, у девочки день рождения, его праздновали в Полтавской области, говорится на странице исполнительницы в Facebook.

"… у моей любимой племянницы день рождения, и отмечаем мы его в сказочном лесу! Дарим много подарков, катаемся на лошадках, плаваем в бассейне... Исполняем все желания! Обожаю мою принцессу!!!", — отметила артистка.

Ранее Виктория Смеюха поделилась в соцсети фото, на котором она позирует возле вырезанных из дерева медведей. Забавный снимок был сделан в Болгарии, посмотреть его можно здесь.