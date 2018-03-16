Легендарную группу русского рока после аварии в полном составе доставили в больницу

У музыкантов тяжелые травмы.
Участники российской рок-группы "Пикник" попали в ДТП по пути из Владимира в Рязань, где музыканты должны были давать концерт.
Об инциденте сообщила Елена Буняшина, директор Рязанской областной филармонии порталу ТАСС.
"Они попали в аварию. Насколько мы знаем, троих участников группы вместе с лидером госпитализировали. Концерт на сегодня отменен", — рассказала Буняшина.
Инцидент произошел днем в районе Гусь-Хрустального во Владимирской области на 50-м километре дороги Владимир-Тума.
Микроавтобус Volkswagen с музыкантами столкнулся с кроссовером Honda, в результате чего минивэн вылетел в кювет. Музыканты с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
Представитель "Пикника" Виктор Домбровский заявил, что музыканты получили серьезные травмы.
"Произошло ДТП, тяжелое ДТП, причины пока не известны. Автобус с музыкантами попал в ДТП, сейчас у них, по моей информации, достаточно тяжелые травмы", — подчеркнул он.
По сообщению Telegram-канал 112, в аварии пострадали пять человек - лидер группы Эдмунд Шклярский, а также весь основной состав "Пикника" вместе с директором музыкантов.
Так, у Эдмунда Шклярского, вокалиста и клавишника Станислава Шклярского и директора коллектива Владимира Сафронова ушибы, ссадины и сотрясение главного мозга.
Басс-гитарист Марат Корчемный получил лишь ушибы и ссадины.
Больше всего досталось барабанщику Леониду Кирносу – у него перелом позвоночника.
Группа "Пикник" сформировалась в 1978 году. В текущий состав коллектива входят фронтмен Эдмунд Шклярский, барабанщик Леонид Кирнос, бас-гитарист Марат Корчемный и клавишник Станислав Шклярский. В дискографии "Пикника" 22 студийных альбома.