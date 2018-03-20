Ирина Федишин похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике

Украинская певица Ирина Федишин отправилась отдыхать в теплые края совместно с семьей.

Артистка неустанно делится снимками с пляжей, на которых она запечатлена в купальниках и демонстрирует свою фигуру на своей странице в Instagram.

Поклонники певицы отметили, что Федишин выглядит потрясающе и ей очень идет загар.

"Как красиво загорела", "Красавица", "Загар очень красивый, отдыхайте!", "Восхитительная", "Звезда", - восхищались поклонники.

Путевку на море артистке предоставил ее муж в качестве подарка на 8 марта. Федишин заслужила отдых, ведь за прошлый год Ирина выпустила альбом "Ты только мой", отсняли несколько клипов и дала в Украине 126 концертов.

Ранее Ирина Федишин раскрыла тайны своего детства.