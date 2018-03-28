"Два клоуна": Волочкова с возлюбленным спели в караоке и сплясали на сцене

42-летняя российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками серией видео, на которых она с возлюбленным Михаилов Логиновым поет и танцует в караоке.

Роликами Волочкова поделилась на своей странице в Instagram. Поклонники не оценили пляски балерины, они посчитали, что такие видео должны оставаться в домашнем архиве.

"Это реально клиника", "Дурдом!", "Два клоуна", "Да..на голове его как раз и не хватало. ..бубна..Настя, это домашнее видео. .не для всех!!! Мне почему-то стыдно за Вас", "Цирк гастролирует", - возмущались подписчики.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)25 Мар 2018 в 1:36 PDT

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)25 Мар 2018 в 1:58 PDT

Ранее Анастасия Волочкова поразила фанатов бесстыжей фотографией.