Алена Шоптенко шокировала фанатов откровенным признанием о своей беременности

Известный хореограф и участница проекта "Танцы со звездами" Алена Шоптенко заявила, что во время прямых эфиров шоу "Танцы со звездами", где выступала в паре с Ахтемом Сеитаблаевым, она была беременна. Именно поэтому ей пришлось уменьшить нагрузку и не выполнять сложные поддержки.

"Танцы для меня – это самый любимый процесс, это счастье для меня, такое же, как и беременность. И самый главный момент - я же немного уменьшила нагрузку. То есть мы не делали поддержек сложных с Ахтемом, мы не делали тех вещей, которые я могу делать. Именно потому, что я была в положении к тому времени", - отметила Аленав интервью Кате Осадчей.

Будущая мама добавила, что ей постоянно хотелось есть: "Постоянно хотелось есть между репетициями. Пожалуй, это единственный был такой маленький ньюансик".

Ранее Алена Шоптенко продемонстрировала свой немаленький животик.