Настя Каменских показала свой портрет, фото

Украинская певица Настя Каменских выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена со своим портретом.

Снимок артистка опубликовала на странице в Instagram, менее чем за сутки он собрал свыше 66 тысяч лайков.

Работу создал художник из столицы Беларуси Минска под ником в соцсети @apelsin_lowpoly.

"Спасибо…", — поблагодарила исполнительница автора за портрет.

Ранее Настя Каменских поделилась фото, на котором она предстала в образе учительницы: на нем запечатлено, как певица позирует на фоне классной доски. Посмотреть снимок можно здесь.