"Очень стильная". Надя Дорофеева похвасталась снимком из Южной Кореи

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в столице Южной Кореи — Сеуле.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за четыре часа он собрал более 78 тысяч лайков.

"Perfect Seoul (идеальный Сеул — Ред.)", — подписала фото артистка.

Ряд интернет-пользователей оставили под снимком позитивные комментарии. "Очень стильная)", — написала m.i.s.s_t.a.s.y.a. "Ты красотка, на стиле!", — отметила nastia_krynicka. "Ты очень клевая", — полагает jeka228360.

Ранее Надя Дорофеева выложила в соцсеть фото, сделанное для глянцевого женского журнала Cosmopolitan Украина, его расхвалили интернет-пользователи. Посмотреть снимок можно здесь.