"Конечная": появился первый трейлер триллера в стиле неонуар с Марго Робби

В Сети опубликовали первый трейлер неонуарного триллера "Конечная".

Премьера фильма назначена на 11 мая 2018 года, а главную роль в картине сыграла Марго Робби.

По сюжету фильма двое наемных убийц отправляются на задание. Однако в ходе выполнения задания они сталкиваются с таинственным преступником, одержимым местью.

Помимо Робби в "Конечной" снялись Саймон Пегг и Мэттью Льюис.

Режиссером выступил Вон Стайн, для которого этот фильм стал первой полнометражной картиной. Ранее Стайн работал ассистентом режиссера на съемках фильма "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II".

Ранее в Сети появился первый трейлер фильма "Тайна дома с часами", премьера которого запланирована на октябрь 2018 года.

Напомним, по рассказу Джорджа Р. Р. Мартина сняли новый сериал, появился трейлер. Первый сезон из 10 серий выйдет осенью этого года.

Кроме того, вышел первый трейлер нового фильма "Мэрри Поппинс возвращается" с Эмили Блант. Лента станет продолжением фильма, вышедшего в 1964 году, с Джули Эндрюс в главной роли.

Также в Сети появился трейлер фильма "8 подруг Оушена". Мировая премьера ленты запланирована на начало июня следующего года.