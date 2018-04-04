За какие достижения Google посвятил дудл Майи Энджелоу

4 апреля 2018, 12:02

4 апреля исполнилось 90 лет со дня рождения известной американской писательницы и поэтессы.

Знаменитость Энджелоу принесла ее первая же книга.

Ко дню рождения известной американской писательницы и поэтессы Майи Энджелоу (Маргарит Энн Джонсон) Google посвятил ей дудл. И не просто фото – а целое анимационное видео, на котором звучит ее стихотворение "Все еще я встаю".

4 апреля Энджелоу могло бы исполниться 90 лет, однако поэтесса умерла 28 мая 2014 в Уинстон-Сейлем (США).

Перу Энджелоу принадлежат пять сборников эссе, семь автобиографий, несколько поэтических сборников и пьес, а также киносценариев и телешоу, которые не сходили с экранов телевизоров в течение 50 лет. В своих книгах писательница нередко поднимала темы расизма, личности, семьи и путешествий.

Знаменитость Энджелоу принесла ее первая же книга "Я знаю, от чего птица поет в клетке". По сути, это хроника жизни Майи до 16 лет. В ней она откровенно рассказала о своей жизни в молодости, в частности, о том, как в 7 лет ее изнасиловали.

Всю жизнь писательница боролась против гендерного неравенства и расизма. Ей довелось работать с Мартином Лютером Кингом и Малкольмом Иксом.

Энджелоу стала первой поэтессой, которая выступила на инаугурации президента. Это произошло в 1992 году, на инаугурации Билла Клинтона она прочитала стихотворение "На пульсе утра". "Я поняла, что люди забудут, что ты сказал, люди забудут, что ты сделал, но они никогда не забудут, что ты заставил их почувствовать", – отметила поэтесса.

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Google писательница дудл Майя Энджелоу
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