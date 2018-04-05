Экс-пассия Леонардо Ди Каприо полностью обнажилась перед фотокамерой: фото 18+

Бывшая возлюбленная голливудского актера Леонадро Ди Каприо намеренно вызывает резонанс обнаженными пикантными фотографиями.

26-летняя датская модель Нина Агдал опубликовала в Instagram очередной провокационный снимок.

"Когда свет и бойфренд с камерой рядом. Тогда ты просто делаешь то, что должен", – подписала фотоработу Агдал.

После расставания с Ди Каприо модель начала встречаться с Джеком Бринкли-Куком, сыном актрисы Кристи Бринкли, который младше модели на три года. Он, очевидно, и является автором обнаженной фотографии на улице.

Агдал часто публикует в блоге откровенные фотографии. Однако совместное фото с новым возлюбленным пока публике не продемонстрировала. С Ди Каприо модель встречалась в начале 2017 года.

Напомним, ранее в Сеть попали откровенные фотографии дочери самого титулованного российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеси, которая лечилась от наркотической зависимости.