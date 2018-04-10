Нина Матвиенко с розовыми волосами и Monatik в белом: артисты презентовали первую совместную песню

70-летняя народная артистка Украины Нина Матвиенко и певец Monatik на концерте "Вечер премьер с Катей Осадчей", который состоялся 1 апреля в столичном Дворце "Украина", презентовали первую совместную песню "Цей день".

Запись выступления артистов появилась в YouTube. В тот вечер 70-летняя певица и певец, который как раз в этот день отмечал свое 32-летие, впервые публично предстали дуэтом.

Нина Митрофановна удивила поклонников новым образом: она была одета в розовое платье с белым корсетом, ее образ дополнял розовый парик с косой а-ля "Тимошенко" и челкой.

Ранее 70-летняя Нина Матвиенко шокировала фанатов сьемкой с Monatik.