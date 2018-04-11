В Болгарии умер автор хитов Ротару и Киркорова

11 апреля 2018, 11:33

Композитор написал более тысячи песен.

Композитор написал более тысячи песен

В Болгарии в возрасте 85 лет ушел из жизни известный музыкант и композитор Тончо Русев.

"Печальная весть только что ко мне прилетела пришла из Болгарии- не стало Великого Болгарского композитора- Тончо Пусева , он скончался сегодня на 86 году жизни..Именно он был автором моих первых песен, которые принесли мне первый успех и популярность-"Синдбад-Мореход", о котором мы недавно вспоминали в программе посвящённой Илье Резнику у @maxgalkinru "Сегодня  вечером", "Днем и Ночью", дуэт с Ани Лорак "Спроси у моря", и конечно же мою самую любимую и дорогую для меня песню, принесшую мне самый большой успех и любовь миллионов поклонников в далеком 1990 году- "Ты Ты Ты"!!", - написал Киркоров на своей странице в Instagam.

Русев был автором более тысячи песен, среди которых и хиты легендарной украинской певицы Софии Ротару. Одной из песен Тончо Русева, которые исполняла Ротару, является композиция "Птицата" (1972). Она посвящена болгарской певице Паше Христовой, трагически погибшей в авиакатастрофе.

Родственники композитора сообщили, что смерть наступила после непродолжительной болезни, автор песен несколько дней не дожил до своего дня рождения.

На протяжении более 40 лет, его песни были исполнены большинством популярных болгарских певцов, особенно после сотрудничества с Лили Ивановой, Василом Найденовым, Веселином Мариновым и др. Его песни также исполняются иностранными певцами, такими как София Ротару, Филипп Киркоров, Дагмар Фредерик, Мария Фарара и другие.

Ранее в России умер известный украинский режиссер.

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смерть композитор умер София Ротару Филипп Киркоров Тончо Русев
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