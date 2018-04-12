"Я не скрываю, что безумно счастлива": Настя Каменских рассказала о личной жизни

Известная украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, снялась в новой фотосессии и поделилась, что безумно влюблена.

Артистка стала героиней номера нового выпуска, и украсила обложку журнала Viva!

На снимках артистка позирует с прямыми волосами, на одном фото она одета в полосатый комбинезон и розовые лодочки, а на другом – в голубой шубе.

В эксклюзивном интервью глянцу Настя Каменских призналась, что ее сердце занято, но показывать своего возлюбленного фанатам она пока не готова.

"Я не скрываю, что безумно счастлива, и каждому этого желаю. Я неоднократно говорила: когда наступит момент, и я захочу, обо всем обязательно расскажу. А пока свою любовь, своего избранника я оберегаю от многочисленных сплетен и разговоров. Счастье любит тишину", – призналась NK.

Ранее Настя Каменских представила свою первую украиноязычную песню.