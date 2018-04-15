Сергей Бабкин раскрыл секреты своей команды на "Голосе страны"

Известный украинский певец и тренер проекта "Голос страны" Сергей Бабкин готовится вместе со своими воспитанниками к финалу и утверждает, что главное в его команде – это поддержка.

"У нас в команде царит настоящая "бабкинская" атмосфера – поддерживать друг друга! В этом году, как и в прошлом, в прямые эфире вошли те, кто был ближе мне на душевном уровне, что даже словами не объяснить, ты просто чувствуешь, что ему это надо и все. Это что-то такое, чего нет у других. Да, у него может быть 2 октавы вместо 5, но голос – это не сила звука, это заставить шёпотом бежать мурашки у тебя по коже", - прокомментировал Бабкин ситуацию на съемочной площадке журналистам.

Тактику свою Бабкин менять не намерен. И в минувшем сезоне она принесла ему определенный успех. Несмотря на то, что никто из подопечных исполнителя не одержал победу в вокальном конкурсе, однако у него в команде "выросли" знаковые исполнители - Вера Кекелия, Марта Адамчук, Роман Дуда.

Как известно, первый прямой эфир проекта "Голос страны-8" на телеканале "1+1" состоится 15 апреля.

Напомним, ранее Бабкин назвал Зианджу, ранее известную как Борис Апрель, претендентом на победу в вокальном шоу.