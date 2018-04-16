Беззубая Полякова взорвала зал "Лиги смеха" новым сценическим образом: видео

Команда тренера юмористического проекта "Лига смеха" Оли Поляковой под названием "Винницкие" 13 апреля в рамках концерта представила очень смешной номер с Однозубой Полли в главной роли.

В новом образе певица демонстрирует девушку легкого поведения. Видео выступления опубликовано на YouTube-канале проекта.

"Могу показать вам фокус и поймать зубами пулю. Правда, 31 раз мне это не удалось", - пошутила певица.

Полякова со своими подопечными показала сценку о Диком западе. Певица зажгла зал зажигательными танцами и искрометным юмором.

В номере также продемонстрировали острые пародии на певицу-трансгендера Зианджу и скандальную украинскую телеведущую Ольгу Фреймут.

Напомним, ранее и звестный украинский танцор Влад Яма в рамках юмористического шоу "Лига смеха", где он является тренером команды "Гостиница 72", показал пародию на популярного певца Олега Винника.