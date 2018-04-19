Российский рэпер Oxxxymiron дебютирует в фильме по книге Пелевина

Российский рэпер Oxxxymiron (настоящее имя Мирон Федоров) впервые появится в фильме.

Артист сыграет антигероя в картине "Ампир V" по книге Виктора Пелевина, передает агентство городских новостей "Москва".

О таком решении сообщил режиссер проекта Виктор Гинзбург. Главную роль в картине исполнит Павел Табаков.

"Готическая драма В.Пелевина в современных реалиях Москвы, и фэнтези - чисто пелевинский микс жанров. Мы уже с осени в съемочном периоде, главную роль играет Паша Табаков. Антигероя в фильме играет рэпер Oxxxymiron, это его первая роль, возможно, он напишет часть музыки. Я очень долго искал главную героиню Геру, девчонка должна быть молодая, умная красивая и продвинутая. Мы сделали онлайн-кастинг на всю страну, около 3 миллионов человек, нашли главную героиню уникальную, которую выгнали из актерской академии", - пояснил Гинзбург.

По словам продюсера, фильм станет адаптацией романа В.Пелевина "Empire V".

"Это такой мир, который проще увидеть, чем вообразить. Мы считаем, что это очень своевременное кино. Это картина, в которой весь мир управляется из Москвы кастой вампиров, которые создали людей для еды. На наш взгляд, это такой важный антидот в информационном пространстве, определенный гротеск, конечно", - отметил он.

Ранее впервые в истории лауреатом Пулитцеровской премии стал рэпер.