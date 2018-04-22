Монатик "оторвался" со своими детьми в Диснейленде: трогательное фото

Известный украинский певец Дмитрий Монатик активно ведет свой блог в соцсети, однако не балует поклонников фотографиями своих родных и близких. Впрочем поездка в Диснейленд, очевидно, подействовала на исполнителя как-то по-особенному, и он решился на откровение.

"Впервые я попал в Disneyland в Гонконге, когда мне было 27 лет. Я нашел мечту – своим детям показать Disneyland, за что буду всегда несказанно благодарен! И хотя не в моих правилах постить фото моих (родных, – ред.), но отобразить осуществление мечты обязан! Запомнить этот момент навсегда! Ведь Instagram для этого?", - написал Монатик в Instagram.

На снимке счастливый отец несет одного мальчика на плечах, а другого держит за руку. Семья посетила Disneyland в Париже, в столице Франции Монатик дал концерт в рамках своего мирового турне.

"Я не знала, что у Монатика есть дети и жена даже, приятно удивлена! А как это он их так скрывает умело, что ни одной фото в инете от папарацци всяких", "Рада за вас и возможность в такой мужской компании побывать вместе в сказочных приключениях!", "Круто! Не ради этого ли мы живем, чтобы исполнять мечты наших детей", "Первый раз слышу, что у вас есть детки. Вот это поворот! Фото ми-ми-ми", - написали в комментариях подписчики блога артиста.

Напомним, ранее Монатик вместе с воспитанниками вокального шоу телеканала 1+1 "Голос.Дети" вдохновили спортсменов, которые в составе Паралимпийской сборной отправились на соревнования в Южную Корею, трогательной песней "Гимн красоты".