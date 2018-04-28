"Рогатку раздвинула": фанаты жестко прошлись по странному фото Насти Каменских

Певица предстала в новом образе для журнала "Viva!".
Известная украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, вызвала жаркие обсуждения под своей новой фотографией для журнала "Viva!".
На фото, которое певица выложила на своей странице в Instagram, она предстала в желтом плаще и ярко красных ботфортах-чулках.
По мнению поклонников, Каменских сидит в очень странной позе, и от этого ноги кажутся чересчур огромными.
"Рогатку раздвинула", "Ребята, это может и креативно, но некрасиво. Испоганить так ножки....", "Странно", "Что с ногами?", "Раскинула", "Странно, с фотошопом перебрали", "Ну это уже перебор, я считаю. Нужно как-то видеть грань, когда красиво, а когда уже непонятно и ужасно", - возмущались подписчики.
Но истинные поклонники Каменских поддержали ее, и расхвалили образ, и восхитились длиной ног на снимке.
"Теперь я понимаю, что значит фраза "ноги от ушей", "Бесконечные ноги", "Как всегда неотразима", "Ого, ноги какие длинные", - удивлялись юзеры.
Ранее "мокрая" Настя Каменских ошеломила фанатов пикантным фото.