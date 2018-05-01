Снежана Бабкина созналась, как уговорила мужа стать судьей "Голоса страны-8"

Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина, актриса Снежана Бабкина утверждает, что ей долго пришлось уговаривать знаменитого супруга стать тренером вокального проекта "Голос страны-8" на телеканале 1+1.

"Я буквально намечтала Сергею участие в "Голосе"! Дело было так: мы сидели дома, пили чай, смотрели "Голос" и тогда в прямом эфире объявили о том, что Джамала станет тренером проекта. Я, помню, поворачиваю голову, смотрю на Сережу и серьезно говорю: "Ты тоже должен сидеть в этом кресле". Он тогда рассмеялся и категорически сказал: "Нет!". В его понимании это было нереально, ведь Бабкин – это андеграунд, "неформат" и к телевизору никакого отношения не имеет. Но я считала по-другому", - цитирует Снежану Women.ua.

Актриса рассказывает, что ее желание было настолько велико, что стало залогом успеха. По словам Снежаны, когда им через два месяца позвонили и пригласили на катинг, то Сергей не знал, что ответить, но она настаивала: "Давай!"

"Говорю ему: "Давай! Ты все сделаешь правильно! У тебя все получится! Я в это так верила, так этого хотела, что все просто обязано получится!". И все получилось!", – подчеркнула жена музыканта.

Напомним, суперфинал вокального шоу "Голос страны-8" на телеканале 1+1 29 апреля завершился победой конкурсантки Елены Луценко, звездным тренером которой был певец Сергей Бабкин.