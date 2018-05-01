Снежана Бабкина созналась, как уговорила мужа стать судьей "Голоса страны-8"

Супруга певца уверяет, что изначально он ответил категорическое "нет".
Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина, актриса Снежана Бабкина утверждает, что ей долго пришлось уговаривать знаменитого супруга стать тренером вокального проекта "Голос страны-8" на телеканале 1+1.
"Я буквально намечтала Сергею участие в "Голосе"! Дело было так: мы сидели дома, пили чай, смотрели "Голос" и тогда в прямом эфире объявили о том, что Джамала станет тренером проекта. Я, помню, поворачиваю голову, смотрю на Сережу и серьезно говорю: "Ты тоже должен сидеть в этом кресле". Он тогда рассмеялся и категорически сказал: "Нет!". В его понимании это было нереально, ведь Бабкин – это андеграунд, "неформат" и к телевизору никакого отношения не имеет. Но я считала по-другому", - цитирует Снежану Women.ua.
Актриса рассказывает, что ее желание было настолько велико, что стало залогом успеха. По словам Снежаны, когда им через два месяца позвонили и пригласили на катинг, то Сергей не знал, что ответить, но она настаивала: "Давай!"
"Говорю ему: "Давай! Ты все сделаешь правильно! У тебя все получится! Я в это так верила, так этого хотела, что все просто обязано получится!". И все получилось!", – подчеркнула жена музыканта.
Напомним, суперфинал вокального шоу "Голос страны-8" на телеканале 1+1 29 апреля завершился победой конкурсантки Елены Луценко, звездным тренером которой был певец Сергей Бабкин.