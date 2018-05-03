Короткие шорты и соблазнительный топ: экс-ведущая "Орла и решки" продемонстрировала яркий летний образ

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, популярность которой принес тревел-проект "Орел и решка", продемонстрировала яркий образ на отдыхе в Черногории.

Снимками ведущая поделилась на своей странице в Instagram. На фото она запечатлена в коротких джинсовых шортах, топе и цветастой рубашке.

Свой повседневный наряд телезвезда дополнила массивными серьгами, черной поясной сумочкой и очками.

Во время отпуска Леся также прокатилась на катере.

"Капитан Леся "Белая Голова" ищет жертву для следующего абордажа", – подписала шутливо кадр Никитюк.

Ранее Леся Никитюк показала соблазнительные ноги на пикантном снимке.