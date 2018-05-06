"Он хочет работать в "Динамо". Фонсека обвинил тренера "Зари" в предвзятости

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека считает, что "Заря" проиграет "Динамо" в 31-м туре чемпионата Украины, поскольку тренер команды планирует трудоустроиться в киевском клубе.

"Уверен, что "Динамо" обыграет "Зарю". Верю в профессионализм игроков "Зари". Но я вижу, как сильно хочет их тренер работать в "Динамо". Хочу, чтобы все проанализировали его высказывания после матчей с "Шахтером" и "Динамо". Это более чем очевидно", - цитирует Фонсеку Террикон.

На вопрос журналистов о том, собирается ли он дальше работать наставником "Шахтера", Фонсека прямо не ответил.

"Давайте говорить о будущем, а это – следующая игра. В правильное время вы все узнаете. Сейчас мое будущее обсуждается", - добавил португалец.

Напомним, поскольку контракт Паулу Фонсеки с "Шахтером" заканчивается летом, то, по прогнозам, новым главным тренером донецкого "Шахтера" может стать сын экс-наставника "горняков" Мирчи Луческу — Разван.