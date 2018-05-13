Кто победил на Евровидении-2018: тройка лучших песен конкурса

В финале Евровидения, который состоялся 12 мая в Лиссабоне, определился победитель - представительница Израиля Нетта Барзилай.
В Португалии, которая в 2018 году принимала песенный конкурс Евровидение, назвали лучшую песню. Победителем Евровидения-2018 стала представительница Израиля Нетта Барзилай с композицией "Toy", набрав 529 баллов. с композицией "Fuego". Второе место выборола Элени Фурейра с песней "Fuego", получив 436 баллов. Греческой Шакире до последнего прогнозировали победу, но она все таки уступила Нетте. "Бронза" досталась представителю Австрии Сезару Семпсону с композицией "Nobody But You" с результатом 342 балла.
В финале конкурса принимали участие 26 стран. Изначально букмекеры прогнозировали успех Нетте Барзилай, второе место представителю Норвегии и победителю Евровидения-2009 Александру Рыбаку, а третье - дуэту из Франции. После двух полуфиналов фавориткой Евровидения-2018 признали участницу от Кипра Элени Фурейра, а Нетту Барзилай сместили на второе место, тройку, по прогнозам, замыкала Ирландия.
"Главред" собрал переводы лучших песен Евровидения-2018.
Netta Barzilai "Toy" - Нетта Барзилай "Игрушка"
Eleni Foureira "Fuego" - Элени Фурейра "Огонь"
Давай ныряй
В мои глаза,
О да - глаза львицы.
Почувствуй мощь,
Они не врут.
Всего лишь взгляд,
Одно касание -
Ты знаешь силу молчания,
Да, продолжай, продолжай!
Я искала просто кайф, кайф, кайф - да,
А нашла дозу тебя,
И от тебя я тут же улетела.
Ведь я рвусь вверх, я не остановлюсь,
Летим ещё выше,
О да, о да, о да, да, о да, о да!
Ведь я горю ещё ярче, не гасну,
Во мне - это пламя,
О да, о да, о да, да, о да, о да!
Огонь!
Огонь!
О да, о да, о да, да, о да, о да!
Огонь!
Впусти меня,
Передохни,
Здесь нет скрытых смыслов,
Как ты видишь - так и есть.
Я искала просто кайф, кайф, кайф - да,
А нашла дозу тебя,
И от тебя я тут же улетела.
Ведь я рвусь вверх, я не остановлюсь,
Летим ещё выше,
О да, о да, о да, да, о да, о да!
Ведь я горю ещё ярче, не гасну,
Во мне - это пламя,
О да, о да, о да, да, о да, о да!
Огонь!
Огонь!
О да, о да, о да, да, о да, о да!
Огонь!
Твоя любовь - это дикое, дикое пламя,
И от тебя я тут же улетела.
Ведь я рвусь вверх, я не остановлюсь,
Летим ещё выше,
О да, о да, о да, да, о да, о да!
Ведь я горю ещё ярче, не гасну,
Во мне - это пламя,
О да, о да, о да, да, о да, о да!
Огонь!
Огонь!
О да, о да, о да, да, о да, о да!
Cesár Sampson "Nobody but you" - Сезар Семпсон "Никто, кроме тебя"
Боже, сегодня мне будет так хорошо ночью,
Я раскрою широко все шлюзы,
Я в открытой воде,
Это то, что мне нужно,
Хоть я и стараюсь выбросить тебя прочь из своей головы.
И я не могу спать,
Я уже слишком глубоко,
Я не могу отпустить тебя.
Было бы неправильно позволить тебе убежать от любви,
И нет никого кроме тебя, на кого я могу опереться.
Так прав ли я, что делаю все, чтобы оставить тебя сегодня ночью?
Ведь нет никого кроме тебя, на кого я могу опереться.
Боже, я верну тебя обратно сегодня ночью, девочка,
Ох, ты постоянно в моей голове.1
Я думаю, что твои дела — уже моя проблема.
Как я смогу найти кого-то еще?
То, чего я на самом деле хочу — это ты рядом со мной.
И я не могу спать,
Я уже слишком глубоко,
Чтобы отпустить тебя.
Было бы неправильно позволить тебе убежать от любви,
И нет никого кроме тебя, на кого я могу опереться.
Так прав ли я, что делаю все, чтобы оставить тебя сегодня ночью?
Ведь нет никого кроме тебя, на кого я могу опереться.
Не заставляй меня вырывать себе сердце,
Я дрожу, пока не упаду,
Не заставляй меня вырывать себе сердце,
Не заставляй меня вырывать себе сердце,
Я дрожу, пока не упаду,
Не заставляй меня вырывать себе сердце.
Было бы неправильно позволить тебе убежать,
И нет никого кроме тебя, на кого я могу опереться.
Так прав ли я, что делаю все, чтобы оставить тебя сегодня ночью?
Ведь нет никого кроме тебя, на кого я могу опереться,
Было бы неправильно позволить тебе убежать от любви,
И нет никого кроме тебя, на кого я могу опереться,
Нет никого кроме тебя.