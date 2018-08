Кто победил на Евровидении-2018: тройка лучших песен конкурса

В Португалии, которая в 2018 году принимала песенный конкурс Евровидение, назвали лучшую песню. Победителем Евровидения-2018 стала представительница Израиля Нетта Барзилай с композицией "Toy", набрав 529 баллов. с композицией "Fuego". Второе место выборола Элени Фурейра с песней "Fuego", получив 436 баллов. Греческой Шакире до последнего прогнозировали победу, но она все таки уступила Нетте. "Бронза" досталась представителю Австрии Сезару Семпсону с композицией "Nobody But You" с результатом 342 балла.

В финале конкурса принимали участие 26 стран. Изначально букмекеры прогнозировали успех Нетте Барзилай, второе место представителю Норвегии и победителю Евровидения-2009 Александру Рыбаку, а третье - дуэту из Франции. После двух полуфиналов фавориткой Евровидения-2018 признали участницу от Кипра Элени Фурейра, а Нетту Барзилай сместили на второе место, тройку, по прогнозам, замыкала Ирландия.

"Главред" собрал переводы лучших песен Евровидения-2018.

Netta Barzilai "Toy" - Нетта Барзилай "Игрушка"

Посмотри на меня, я прекрасное создание Мне плевать на твоего современного проповедника Добро пожаловать мальчики, слишком много шума, я буду учить тебя Пам пам па ху, таррам пам па хо

Эй, я думаю, ты забыл, как играть Мой плюшевый мишка убегает Барби хочет кое-что сказать, эй

Эй! Мой "Саймон говорит" оставить меня в покое Я беру свой дом Пикачу Ты глупый, хотя иногда и умен.

Ты никогда не забудешь девушку-совершенство Ты божественна и он сожалеет Его бака-бакум, бак-бак бакумбай Бака-бакум, бак-бак бакумбай Я не буду бака-бакум, бак-бак бакумбай

Я не твоя игрушка (не твоя игрушка) Ты глупый мальчик (глупый мальчик) Я возьму тебя сейчас, заставлю смотреть Мы танцуем с моими куклами в ритме motha-bucka Не твоя игрушка

Оу, оу, оу, оу Оу, оу, оу, оу

(Kulului, Kulului) Свадебные колокольчики звонят (Kulului, Kulului) Деньги и мужчины отдают блеском-блеском Меня не волнует твой огонь, детка Пам пам па ху, таррам пам па хо

Ты никогда не забудешь девушку-совершенство Ты божественна и он сожалеет Его бака-бакум, бак-бак бакумбай Бака-бакум, бак-бак бакумбай Я не буду бака-бакум, бак-бак бакумбай

Я не твоя игрушка (не твоя игрушка) Ты глупый мальчик (глупый мальчик) Я возьму тебя сейчас, заставлю смотреть Мы танцуем с моими куклами в ритме MadaBaka

Не твоя игрушка (не твоя игрушка) Ты глупый мальчик (глупый мальчик)

Я сейчас возьму тебя С-с-с-с собой, детка

(Я не твоя игрушка) Ты глупый мальчик Я возьму тебя сейчас, заставлю смотреть Мы танцуем с моими куклами в ритме MadaBaka

(Я не твоя игрушка) посмотри на меня, я прекрасное создание (Ты глупый мальчик) Мне плевать на твоего современного проповедника (Я не твоя игрушка) не твоя игрушка, не твоя игрушка, не твоя игрушка, игрушка Я не твоя игрушка не твоя игрушка, не твоя игрушка, не твоя игрушка, игрушка

Eleni Foureira "Fuego" - Элени Фурейра "Огонь"

Давай ныряй

В мои глаза,

О да - глаза львицы.

Почувствуй мощь,

Они не врут.

Всего лишь взгляд,

Одно касание -

Ты знаешь силу молчания,

Да, продолжай, продолжай!



Я искала просто кайф, кайф, кайф - да,

А нашла дозу тебя,

И от тебя я тут же улетела.



Ведь я рвусь вверх, я не остановлюсь,

Летим ещё выше,

О да, о да, о да, да, о да, о да!

Ведь я горю ещё ярче, не гасну,

Во мне - это пламя,

О да, о да, о да, да, о да, о да!

Огонь!

Огонь!

О да, о да, о да, да, о да, о да!

Огонь!



Впусти меня,

Передохни,

Здесь нет скрытых смыслов,

Как ты видишь - так и есть.



Я искала просто кайф, кайф, кайф - да,

А нашла дозу тебя,

И от тебя я тут же улетела.



Ведь я рвусь вверх, я не остановлюсь,

Летим ещё выше,

О да, о да, о да, да, о да, о да!

Ведь я горю ещё ярче, не гасну,

Во мне - это пламя,

О да, о да, о да, да, о да, о да!

Огонь!

Огонь!

О да, о да, о да, да, о да, о да!

Огонь!



Твоя любовь - это дикое, дикое пламя,

И от тебя я тут же улетела.



Ведь я рвусь вверх, я не остановлюсь,

Летим ещё выше,

О да, о да, о да, да, о да, о да!

Ведь я горю ещё ярче, не гасну,

Во мне - это пламя,

О да, о да, о да, да, о да, о да!

Огонь!

Огонь!

О да, о да, о да, да, о да, о да!

Cesár Sampson "Nobody but you" - Сезар Семпсон "Никто, кроме тебя"

Боже, сегодня мне будет так хорошо ночью,

Я раскрою широко все шлюзы,

Я в открытой воде,

Это то, что мне нужно,

Хоть я и стараюсь выбросить тебя прочь из своей головы.

И я не могу спать,

Я уже слишком глубоко,

Я не могу отпустить тебя.

Было бы неправильно позволить тебе убежать от любви,

И нет никого кроме тебя, на кого я могу опереться.

Так прав ли я, что делаю все, чтобы оставить тебя сегодня ночью?

Ведь нет никого кроме тебя, на кого я могу опереться.

Боже, я верну тебя обратно сегодня ночью, девочка,

Ох, ты постоянно в моей голове.1

Я думаю, что твои дела — уже моя проблема.

Как я смогу найти кого-то еще?

То, чего я на самом деле хочу — это ты рядом со мной.

И я не могу спать,

Я уже слишком глубоко,

Чтобы отпустить тебя.

Было бы неправильно позволить тебе убежать от любви,

И нет никого кроме тебя, на кого я могу опереться.

Так прав ли я, что делаю все, чтобы оставить тебя сегодня ночью?

Ведь нет никого кроме тебя, на кого я могу опереться.

Не заставляй меня вырывать себе сердце,

Я дрожу, пока не упаду,

Не заставляй меня вырывать себе сердце,

Не заставляй меня вырывать себе сердце,

Я дрожу, пока не упаду,

Не заставляй меня вырывать себе сердце.

Было бы неправильно позволить тебе убежать,

И нет никого кроме тебя, на кого я могу опереться.

Так прав ли я, что делаю все, чтобы оставить тебя сегодня ночью?

Ведь нет никого кроме тебя, на кого я могу опереться,

Было бы неправильно позволить тебе убежать от любви,

И нет никого кроме тебя, на кого я могу опереться,

Нет никого кроме тебя.