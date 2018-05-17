Беременная Алена Шоптенко рассказала, где будет рожать, и какое имя выбрала для ребенка

Известный хореограф и участница проекта "Танцы со звездами" Алена Шоптенко снялась в эксклюзивной фотосессии для журнала Viva!, и поделилась подробностями о предстоящих родах.

Так, Шоптенко призналась, что не планирует ехать рожать за границу.

"Считаю, в Украине есть все условия для того, чтобы нормально, комфортно и безопасно родить, ничего не боясь. Я уже составила список всего необходимого, все подсчитала", - отметила хореограф.

Она добавила, что с мужем предпринимателем Алексеем Ивановым уже выбрали имя для первенца.

"Мы уже выбрали имя, оно очень оригинальное. Но это пока секрет", - отказалась делиться с журналистами танцовщица.

Шоптенко также назвала супруга "подарком судьбы", и отметила, что ей с ним очень повезло, ведь он понимает все эмоциональные и гормональные перепады во время ее беременности.

"Мне действительно очень повезло. Думаю, здесь и звезды сошлись, и работа над собой, и работа над ошибками. Но когда тебе даются "свои" люди свыше, нужно быть очень внимательным, чтобы не растерять подарков судьбы. Я четко понимаю, что не надо расслабляться. Отношения – это работа. Но очень приятная и любимая", - призналась хореограф.

Ранее Алена Шоптенко с немаленьким животиком станцевала под колыбельную.