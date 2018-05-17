"Я сын Киркорова": Максим Галкин ошарашил подписчиков своим заявлением

Известный российский юморист, телеведущий и актер, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин в шутливой форме решил ответить недоброжелаьелям и российским СМИ, которые приписывают отцовство его 4-летних детей Гарри и Лизы Филиппу Киркорову.

Ролик артист опубликовал на своей странице в Instagram.

"Последнее время внимательные подписчики, пронырливые пользователи и остроглазые журналисты заметили, что наш сын Гарри стремно похож на поп-короля Филиппа. Настало время приподнять портьеру тайны, сдуть пыль с семейных архивов, проветрить чердак воспоминаний, закрыть это зависшее окно подозрений,.. о чем это я? А, вашему вниманию рубрика "Минутка иНстины", - подписал видео Галкин.

В видео Галкин рассказала, что порылся в архивах, и отыскал свои детские фото.

"Не напоминаю ли я вам Киркорова?", - спросил у подписчиков шоумен.

Он показал еще пару фото, и сказал фразу, из-за которой подписчики сразу поняли, что Галкин шутит.

"В действительности я сын Киркорова, а Гарри – его внук", - отметил Галкин, мол, как еще объяснить, такое сходство с поп-королем российской эстрады.

Закончил ролик Галкин пародией не Киркорова – когда тот в интервью шведскому телевидению обругал людей, которые за кадром создавали шум и мешали певцу отвечать на вопросы.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 17 Май 2018 в 7:59 PDT

Ранее Максим Галкин похвастался талантом сына.