Виктория Боня рассказала, чем ее покорил новый возлюбленный-миллиардер

Телеведущая Виктория Боня рассказала о новых отношениях с французским миллиардером Пьером Андюраном. С ним она впервые после расставания с предпринимателем Алексом Смерфитом появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

В интервью порталу Super Боня рассказала, как она познакомилась с французским миллиардером.

"Познакомились в Лондоне, меня представила моя подруга. Покорил своим умом, глубиной мысли и содержанием своим", - отметила Боня.

Пьеру Андюрану 40 лет, он получил степень магистра по специальности "Международные финансы" в парижской Высшей школе коммерческих исследований. У него есть собственный инвестиционный фонд Andurand Capital. В сентябре 2016 года доходы компании Андюрана составили 1,2 миллиарда долларов.

На вопрос, насколько серьезные у них отношения, Боня призналась, что не вступает в них, "если не относится серьезно к человеку".

"Я могу сказать, что я никогда не вступаю в отношения, если я не отношусь к человеку серьезно. И, если человек не относится ко мне серьезно, отношений уже априори быть не может", - отметила телеведущая.

Она добавила, что Андюран успел ее поразить своей щедростью, отзывчивостью, и балует ее подарками так, как до этого еще никто не делал.

"Вот сейчас, во время Каннского кинофестиваля, мы ехали в машине. Я ехала собираться, у меня была съемка, а он поехал собираться в отель. Мы проезжали мимо магазина Dior, и там были очень красивые платья на витрине. Я говорю: "Ой, какие красивые платья!" А он ответил: "Хочешь, пока ты будешь на съемке, я схожу выберу тебе платья и куплю". Это не то, что пойти и вместе купить платье, это человек пошел, сфотографировал платья, прислал мне на телефон, померили на продавщицу. Платья, которые в единственном экземпляре, в одном размерном ряде. Выбрал, привез, выбрал туфли, выбрал сумочку и привез мне. Эти платья были сделаны специально для Каннского кинофестиваля — уникальные. Это было, конечно, невероятно, меня это так поразило, я тогда сказала: "Это так романтично, для меня такого еще никто не делал", - призналась Боня.