Новоиспеченные супруги Меган и Гарри впервые вышли в свет после свадьбы

Принц Гарри и Меган Маркл, которые после свадьбы получили титулы герцога и герцогини Сассекских, совершили свой первый официальный выход в статусе мужа и жены.

Новоиспеченные супруги посетили вечеринку Garden Party в Букингемском дворце, посвященную 70-летию сына Елизаветы II принцу Чарльзу.

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Меган для первого выхода в свет в статусе жены принца Гарри выбрала изысканный и элегантный образ - платье от Goat за почти 800 долларов,ее голову украсила шляпка Philip Treacy. Образ Меган дополнила серьгами Vanessa Tugendhaft и клатчем Wilbur & Gussie.

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Напомним, принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой 19 мая. Церемония бракосочетания проходила в часовне Святого Георгия.

Ранее были опубликованы официальные снимки со свадьбы Гарри и Меган Маркл.