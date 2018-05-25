"Я всегда ходил по краю": Козловский написал стих-объяснение скандальному выступлению в Москве

Певец поделился новым стихотворением.
Певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский, который выступил 9 мая в Москве, написал стих, в котором косвенно объяснил, почему дал концерт в стране-агрессоре.
Певец опубликовал на своей странице в Instagram фото, которое сопроводил стихом, который вызвал неоднозначную реакцию его подписчиков.
Я всегда ходил по краю, и по краю иду.
Понимая и зная, что сорваться могу.
Без обычной страховки, так легко упасть вниз,
Я глаза закрываю на абсурднейший риск.
Не любитель экстрима, пошлой глупости враг,
Как-то необъяснимо почему в жизни так?!
Почему избегая все прямые пути,
Я себя вынуждаю вновь по краю идти?!
Нет, не буду лукавить даже перед собой,
Что движенье по краю - это выбор лишь мой!
Поклонники артиста по-разному отреагировали на его стих.
"Это, видно, стихотворение о твоих обьятиях со Штепой", - потроллила певца innakasianenko. "Как пафосно", - отметил aleks_obodovskyy. "Радуйтесь, что свободны", - посоветовал neo_lem. "Очень красиво! Душевно! Талантливый человек талантлив во всем", - написала korniienkodiana.
Напомним, Козловский признал, что выступил в Москве. По его словам, он получил приглашение выступить от украинцев, живущих в РФ, долго сомневался, но согласился.
Из-за этого во Львове отменили концерт певца, который должен был состояться 18 мая, по инициативе организаторов.
Также отменили выступление артиста и в Киеве.
Ранее от Порошенко потребовали лишить звания звездного певца Козловского.