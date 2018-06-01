Джонни Депп попал в ДТП в России

Популярный голливудский актер Джонни Депп, известный по роли Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря", приехал в Россию вместе с музыкантами группы Hollywood Vampires.

Звезда, будучи в Санкт-Петербурге, попал в аварию. Машина, в которой ехал актер, выезжала из внутреннего двора отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте, однако не вписалась в поворот и въехала в стену, сообщает российский "5 канал".

Никто не пострадал, а машина получила небольшие повреждения.

Ранее Джонни Депп посетил мавзолей Ленина.