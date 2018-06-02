"Губки похожи". Анна Семенович похвасталась забавным снимком с рыбками

Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена возле аквариума с рыбками.

Забавный снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за десять часов он собрал более 70 тысяч лайков.

"Поцелуйте любимых…", — подписала фото исполнительница.

Ряд интернет-пользователей по-разному прокомментировали снимок. "Губки похожи", — отметил rabotamoy2015. "Самая классная Анечка!", — написала zulenka11. "Рыбка Семенович…", — пошутил toleubekimanov.

Ранее Анна Семенович поделилась в соцсети снимком, на котором позирует в захваченном Российской Федерацией Крыму — в городе Ялта. Судя по записи в соцсети, певица считает полуостров частью РФ: "Ялта, Крым, Россия" — описала свое местонахождения певица.