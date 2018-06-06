Шакира и Жерар Пике стали жертвами дерзкого ограбления

Защитника каталонской "Барселоны" Жерара Пике и колумбийскую певицу Шакиру обокрали. Инцидент произошел в предместье Барселоны – именно там находится особняк звездной пары.

Неизвестные проникли в дом супругов в испанском городе Эсплугес-де-Льобрегат, сообщает испанское издание Marca.

Поскольку футболист находится на сборах со сборной Испании, а певица гастролирует по Германии, за домом присматривали родители Пике, они и сообщили о краже.

Воры похитили из дома знаменитой пары часы и драгоценности. Преступники действовали профессионально и не оставили никаких следов, которые помогли бы полиции выйти на них.

Ранее стало известно, что Шакиру оштрафовали на 25 миллионов за неуплату налогов.