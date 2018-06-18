"Да возьмите ее уже кто-нибудь": Ольга Бузова разозлила фанатов навязчивой идеей выйти замуж

Российская певица Ольга Бузова активно пытается найти вторую половинку, и делает это она в том числе благодаря Instagram.

На видео, которое певица опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует в светлом кружевном платье, делая акцент на своих ногах и фигуре.

"Жизнь прекрасна и удивительна, и так хочется наслаждаться этими прекрасными моментами с тобой...Моя любовь. Где ты? Я тебя жду", - подписала певица видео, сопроводив его хештегами "бери меня" и "мой космос".

Однако поклонники не оценили ролик, они посчитали, что Бузова слишком отчаянно пытается привлечь внимание мужчин, выставляя напоказ ноги под прозрачным кружевным платьем.

"Бл* можно было просто написать "ищу мужика, бабло есть" и все придет", "Просто нужны сиськи", "Да возьмите ее уже кто-нибудь. Реально задолбала всю страну уже", "Бузова, веди себя скромнее и пристойнее, и мужики нормальные потянутся", "Кто уж так навязчиво ищет свою любовь?! Она придет к тебе совсем нежданно", - писали юзеры.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 16 Июн 2018 в 1:29 PDT

Ранее поклонники заметили интимную особенность Бузовой на фото в купальнике.