"Ох, эти ноги": Даша Астафьева похвасталась фигурой и показала жениха

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева поделилась с поклонниками фото со своим женихом Артемом Кимом.

Сексапильная брюнетка опубликовала в Instagram снимок, на котором она позирует в объятиях возлюбленного, оба улыбаются на камеру.

На другом фото певица в движении приподняла платье, и показала стройные ноги. Астафьева редко выкладывает фото с женихом, и подписчики расхвалили кадры.

"Ох, эти ноги", "Просто красивая пара", "Супер, гармоничная пара, очень", "Крутейшее фото", - расхвалили снимки подписчики.

Ранее Даша Астафьева похвасталась животиком.