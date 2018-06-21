"Маленький тиран": Алена Шоптенко пожаловалась на новорожденного сына

Известный хореограф и чемпионка мира по бальным танцам Алена Шоптенко, которая родила первенца, рассказала, что ее новорожденный сын Алексей – "маленький тиран".

На своей странице в Instagram она поделилась снимком с фотосессии на последнем месяце беременности, где она позировала в белом боди.

"Пока @j.luzan.photography напоминает мне о том прекрасном периоде моей жизни, маленький тиран, кажется, собирается резко изменить мое устоявшееся понимание слова "дисциплина" так, как нужно ему. Папой уже крутит, как хочет, мама на очереди. Но он просто еще не знает, с кем связался", - подписала фото Шоптенко.

Поклонницы Шоптенко, которые воспитывают детей, заверили хореографа, что все дети так себя ведут, и ей не стоит волноваться, другие же желали новоиспеченной маме сил и терпения.

"Какая прелесть! Это маленькое чудо, не смотря на капризы, будет каждый день вас умилять!", "Удачи и терпения, я проиграла в этой битве", "Ничего не получится! Авторитетно заявляю. Как мама двоих, которая "на те же грабли"", "Ничего, это еще только начало", - писали юзеры.

Ранее Алена Шоптенко рассказала о родах.