Снимок супермодели Джиджи Хадид стал хитом в Instagram

Американская супермодель Джиджи Хадид опубликовала на своей Instagram-странице снимок, на котором запечатлена в бикини. Фотография собрала за сутки свыше 2,4 миллионов лайков пользователей соцсети.

На фото девушка позирует, стоящей по колено в воде. Она облачена в откровенный купальник, который эффектно подчеркивает фигуру.

paradise found Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 21 Июн 2018 в 2:40 PDT

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Ранее 21-летняя супермодель Джиджи Хадид появилась на обложке первого в истории печатного арабского Vogue.