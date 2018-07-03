На сеновале в "лошадиной обуви": Волочкова растянулась в шпагате, и показала подарок от ухажера

Известная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась серией фото с фотосессии на сеновале.

На своей странице в Instagram балерина выложила снимки, на которых она позирует в полностью черном наряде со странной, как ранее называли ее поклонники, "лошадиной обувью", которая напоминала им копыта.

На двух фото балерина нацепила себе на голову пучок травы в виде венка, и расселась в своем традиционном шпагате.

На третьем снимке Волочкова "невзначай" засветила подарок от нового возлюбленного – это кольцо с бриллиантами и огромным синим камнем по центру – турмалином Параиба. Эти драгоценные камни добываются из рудника Баталья в бразильском штате Параиба, и их считают достаточно редкими. Поэтому цена внушительная – она достигает 10 тысяч долларов за один карат.

Ранее фанаты заподозрили опухшую Волочкову в алкоголизме.