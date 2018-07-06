"Такая натуральная": "Роксолана" Мерьем Узерли поразила фанатов естественностью на архивном фото

Турецкая актриса Мерьем Узерли, которая изменилась до неузнаваемости после неудачной пластики, поделилась с фанатами архивным фото.

Знаменитость опубликовала в Instagram фото, на котором она изображена в 2002 году – тогда актрисе было 19 лет.

Поклонники отметили, что она выглядит естественно и красиво.

"Не даром говорят, что самый лучший цвет волос, это который дан природой. Натуральный цвет очень подчеркивает потрясающего цвета глаза!", "Невероятно красивая", "Такая натуральная", - писали юзеры.

Ранее фанаты заметили на фото "Роксоланы" Мерьем Узерли округлившийся живот.