"Леди в белом": Вера Брежнева восхитила поклонников стильным образом

Известная украинская певица Вера Брежнева поделилась с фанатами новым фото, на котором она запечатлена в белом наряде.

На фото, которое исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует в белом топе, штанах с высокой талией и пиджаке. Образ певица дополнила солнцезащитными очками и шляпкой-канотье.

"Пока я снимаюсь в кино под Петербургом, о котором пока не могу ничего рассказывать и показывать свой образ, решила вспомнить отпуск, который уже забыла, и счастливое фото моего июня", - подписала фото Брежнева.

Подписчики отметили, что певице такой образ к лицу, и засыпали ее комплиментами.

"Прекрасный белый лебедь!", "Ай какая вы милая! Красивая улыбка!", "Красавица, лучшая", "Леди в белом", - расхвалили фанаты.

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