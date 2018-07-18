Дочери Сталлоне показали соблазнительные формы в купальниках: фото

Дочери-погодки известного голливудского актера Сильвестра Сталлоне наслаждаются семейным отдыхом на Лазурном берегу в Сен-Тропе.

В Instagram звездные наследницы публикуют женственные формы в стильных купальниках.

21-летняя София поделилась снимком, на котором она запечатлена в крошечном блестящем бикини на шикарной яхте. Смуглая брюнетка продемонстрировала подписчикам сексуальные изгибы своей фигуры.

20-летняя Систин показала фото в сдельном белом купальнике с надписью USA. Стильный наряд выгодно подчеркивает спортивную фигуру красотки и открывает обзор за соблазнительно стройные ноги.

Напомним, ранее подросшие дочери звезды и 49-летняя жены Дженнифер Флавин привлекли особое внимание папарацци.