"Вот это ноги!": Слава из "НеАнгелов" покорила фанатов стройной фигурой

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась фото, на котором она запечатлена в стильном уличном образе.

На своей странице в Instagram артистка выложила снимок, на котором она позирует в черной футболке и джинсовых шортах, потягиваясь вверх.

"Я не помещаюсь в сутки", - подписала фото артистка.

Поклонники обратили внимание на длинные стройные ноги знаменитости, и осыпали ее комплиментами.

"Красивые ножки! Стройняшка", "Вот это ноги!", "Фигурка потрясная, вы большая молодец", - расхвалили подписчики.

Ранее Слава из "НеАнгелов" "засветила" обнаженное тело.