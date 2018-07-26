"Вся промежность вываливается": новый шпагат Волочковой разозлил фанатов

Подписчики балерины признались, что их "достала" демонстрация упражнения
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram очередное фото со шпагатом.
Однако подписчики Волочковой признались, что их "достала" демонстрация упражнения - фото со шпагатом появляется в Instagram балерины как минимум раз в неделю.
"Господи,ну почему нельзя фоткаться как нормальная баба то????? Врастопырку уже просто неинтересно. На голову попробовала бы что ли, разнообразия ради...", - пишет arkina_mat.
"Как промежность только выдерживает все это ?" - пишет pavelv2009.
"Меня затошнило глядя на ее морщинистую промежность)))) бееееее)))" - поделилась впечатлениями uhnotat2000.
"Какая позорная, отвратительная фотография. Пожилая женщина в нижнем белье развела ноги в разные стороны....", - написала larissabelousov.
"Какой страшный загар, черно-синий, вся в крапинку, неужели такой богачке, как она себя позиционирует ,трудно сходить в косметический салон и поубирать пмгментацию, как делают все нищебродки из хрущеб", - отметила nadezdapasenko667.
"У вас же вся промежность вываливается, это же некрасиво!" - добавил один из комментаторов.
Ранее Волочкова продемонстрировала шпагат на гидроцикле.