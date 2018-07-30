"Вас что, побили?": Надежда Мейхер ошарашила фанатов внешностью

Украинская певица Надежда Мейхер, которая поразила фанатов новым имиджем - остригла свои роскошные волосы под каре и сделала челку, поделилась фото с отдыха в Греции.

На своей странице Instagram певица опубликовала селфи, на котором она запечатлена на пляже без макияжа.

Поклонники по-разному отреагировали на снимок: одни обеспокоились внешним видом артистки, кто-то даже заметил синяки под глазами, другие же расхвалили ее внешность.

"Надя, вы очень красивая! Но фото не совсем удачное. У вас реально как фингал под глазом, даже испугалась сначала", "Вас что, побили? сначала показалось, что под глазом огромная ссадина", "А мне нравится, что не использует фильтры, замазывая морщины, вот какая есть, молодец!", "Надежда, Вы прекрасны в любом облике!", - писали юзеры.

Ранее Надежда Мейхер поразила поклонников фигурой в облегающем платье.