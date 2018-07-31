"Власть ему повредит": астролог дала гороскоп для Олега Винника на его 45-летие

Идти в президенты артисту настоятельно не рекомендуется.
31 июля празднует свой юбилей кумир миллионов женщин и, как его называют поклонницы, "властелин волчиц"
31 июля празднует свой юбилей кумир миллионов женщин и, как его называют поклонницы, "властелин волчиц"Олег Винник. Артисту исполняется 45 лет.
При в Сети обнародовали гороскоп, который составила Виннику астролог.
Предсказание у себя в Facebook "рассекретила" основательница ведьма-бара "Лысая гора" Олеся Остафиева, в баре которой снимали интервью с астрологом.
На вопрос: "Олегу Виннику исполняется 45 лет, что можете рассказать о его карте рождения?" – астролог ответил: "Ретроградный Марс, Венера в Деве. Власть ему повредит. И ему, как Иво Бобулу, идти в президенты нельзя".
Напомним, астрологи прогнозируют президенту Беларуси Александру Лукашенко серьезные проблемы как в сфере здоровья, так и в политических делах.
Как сообщалось, астролог объяснил, почему Сенцову грозит скорая смерть. Эксперт советует кинорежиссеру срочно прекратить голодовку.
Согласно последнему соцопросу компании GfK Ukraine, за шоумена Владимира Зеленского готовы проголосовать 7% опрошенных украинцев. При этом он обошел певца Святослава Вакарчука и главу партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко: за них готовы голосовать (по 6% респондентов соответственно).
В то же время сам Зеленский заявил, что никогда не намерен принимать участие в выборах президента или в каких-либо других политических "историях". Шоумен констатировал, что политика его не интересует.