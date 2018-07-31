"Власть ему повредит": астролог дала гороскоп для Олега Винника на его 45-летие

31 июля празднует свой юбилей кумир миллионов женщин и, как его называют поклонницы, "властелин волчиц" Олег Винник. Артисту исполняется 45 лет.

При в Сети обнародовали гороскоп, который составила Виннику астролог.

Предсказание у себя в Facebook "рассекретила" основательница ведьма-бара "Лысая гора" Олеся Остафиева, в баре которой снимали интервью с астрологом.

На вопрос: "Олегу Виннику исполняется 45 лет, что можете рассказать о его карте рождения?" – астролог ответил: "Ретроградный Марс, Венера в Деве. Власть ему повредит. И ему, как Иво Бобулу, идти в президенты нельзя".

Напомним, астрологи прогнозируют президенту Беларуси Александру Лукашенко серьезные проблемы как в сфере здоровья, так и в политических делах.

Как сообщалось, астролог объяснил, почему Сенцову грозит скорая смерть. Эксперт советует кинорежиссеру срочно прекратить голодовку.

Согласно последнему соцопросу компании GfK Ukraine, за шоумена Владимира Зеленского готовы проголосовать 7% опрошенных украинцев. При этом он обошел певца Святослава Вакарчука и главу партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко: за них готовы голосовать (по 6% респондентов соответственно).

В то же время сам Зеленский заявил, что никогда не намерен принимать участие в выборах президента или в каких-либо других политических "историях". Шоумен констатировал, что политика его не интересует.