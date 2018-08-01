Первая начала? Мужчины, с которыми Ани Лорак приписывали роман

На днях Сеть шокировало известие о том, что мужа украинской певицы Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу поймали на измене с молодой киевлянкой Яной Беляевой.

Сеть разделилась на два лагеря: одни поддерживают артистку, и возмущаются поступком Налчаджиоглу, другие же обвиняют ее в том, что она не уделяла супругу достаточно времени, постоянно была в разъездах, и сама виновата в крахе брака. Кроме того, на страницах изданий постоянно мелькали заголовки о новом романе певицы.

"Главред" составил список из топ-3 мужчин, с которыми Лорак близко общается.

1. Сергей Лазарев

Ани Лорак и Сергея Лазарева уже давно подозревают в совсем не дружеских отношениях, они не раз давали повод своим поклонникам заподозрить, что между ними есть нечто большее, чем дружеское общение.

Артисты неоднократно появлялись на красных дорожках фестивалей вместе, и делали фото, на которых Лазарев то крепко обнимет Лорак и прижмет к себе, то поцелует ее в щеку.

Кроме того, после известий о предательстве мужа певицы, поклонники посоветовали бросить изменщика, и создать отношения именно с Лазаревым.

2. Филипп Киркоров

Лорак и поп-король российской эстрады Филипп Киркоров неразлучны уже много лет: она снялась в его клипе "Иллюзия", он подготовил ее на "Евровидение". Между артистами возникло довольно плотное общение: по словам Лорак, певец был даже в нее влюблен. Однако сейчас, несмотря на то, что артисты не стесняются своих чувств при встрече, обнимают и целуют друг друга на красных дорожках, они уверяют: Киркоров – просто друг семьи, он ведь является крестным отцом ее дочери Софии.

3. Григорий Лепс

Слухи о романе артистов начались после того, как они представили видео на их совместную композицию "Зеркала" в 2013 году. Клип получился настолько чувственным, что поклонники уверяли: между исполнителями точно происходят романтические отношения. Однако Лорак и Лепс опровергли слухи – они были просто хорошими друзьями.

Кроме того, Лорак неоднократно замечали в достаточно близкой компании Валерия и Константина Меладзе, Николая Баскова и Игоря Крутого.

Ранее СМИ разузнали подробности похождений мужа Ани Лорак.